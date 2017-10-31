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KKGI公司定下指标

明年煤炭产量达350万吨

【本报雅加达讯】虽然2017年还未结束，Resource Alam Indonesia公司（此前名号为Kurnia Kapuas Utama Glue Indonesia（KKGI））定下指标，明年煤炭产量达到350万吨。

Resource Alam公司将依赖旗下Insani Baraperkasa公司生产煤炭。因该公司3家子公司中，Insani Baraperkasa公司是唯一拥有煤矿开采工作协议（PKP2B）的煤矿公司。

根据Resource Alam公司数据，Insani Baraperkasa公司在东加里曼丹拥有的特许区（area konsesi）面积达到2万4477公顷（ha），分布于8个地区，即Separi、Perangat和Maukiri座落于北区，接下来是Gunung Pinang、Bayur、LoaJanan、Tani Bakti和Simpang Pasir座落于南区。

但Resource Alam公司明年只依赖两个矿区成为煤炭生产区，即Loa Janan矿区将生产250万吨煤炭和Perangat矿区将生产100万吨，Perangat矿区是新的矿区，依计划，Resource Alam公司准备3家采矿承包商。

Resource Alam公司经理温比.沙林（Wimi Salim）称，公司定下指标，明年煤炭产量将比今年的200万吨实际产量增加150万吨。“我们有信心，明年能达致该生产指标，因价格相当好和稳定。”

今年，Resource Alam公司落实的煤炭产量比原先预测的低，此前，Resource Alam公司定下指标生产360万吨煤炭，但因气候恶劣，而无能为力，

另外原因是Resource Alam公司难以跟随煤炭价格逐渐上涨的趋向，该公司不能即刻购买新的生产器材，购买至少需要1年的时间。

Resource Alam公司不能快速提高产量，以达到预订的指标。“甚至，在这样的局势，有的企业费时2年订购生产器材。”

为使今年情形不再发生，Resource Alam公司制定明年的器材投资计划，Resource Alam公司经理阿古斯.苏基亚多.苏巴尔曼（Agoes Soegiarto Soeparman）称，明年计划拨出150万美元的资本支出（capex）。

除了大力生产之外，Resource Alam公司也将以爆破（blasting）活动，目的是为加快去除土质覆盖层（overburden removal）。

与此同时，Resource Alam公司定下主要的煤炭销售市场指标，其中95%供出口，至今年9月，向韩国和中国的出口，分别占总销量的46%和19%。