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Kawana Golf Residence公寓

已经售出大约90%

【本报讯】Jababeka Residence最新住宅房，Kawana Golf Residence公寓，获得投资者和房地产代理商良好的反应，因而该豪华公寓的最初营销阶段吸已经售出大约90%。

Grahabuana Cikarang公司总经理Sutedja S.Darmono称，该公司兴建Kawana Golf Residence公寓，是因为Jababeka-芝卡朗区域的商务和工业蓬勃发展，而在芝卡朗区域的公寓租赁需求持续增长。

“我们表乐观，第一阶段Kawana Golf Residence公寓将于今年12月9日售完，而12月8日将举办宴会，与投资者一同看Jababeka城市的投资和业务前景。”他这么说。

Kawana Golf Residence公寓只1栋楼共有234个单位住房，最低价格10亿盾。计划将于明年中兴建该工程，并将于2020年底开始办移交手续。

他称，Kawana Golf Residence公寓是服务式公寓，而瞄准芝卡朗周边地区的外籍人士。Grahabuana Cikarang公司身为Jababeka Residence管理公司，与日本房地产公司Creed集团建立合资企业，开发Kawana Golf Residence公寓。

“Jababeka和Creed集团将合作管理和寻找公寓的租户。”他如斯说。

Kawana Golf Residence公寓的潜力由Jababeka城市的1万外籍人士支持。Jababeka城市属于勿加西县的国际区第7工业区，与其他地区如Lippo Cikarang、EJIP、MM2100、Hyundai、Bekasi Fajar和Delta Mas，占很大的市场份额，成为Kawana Golf Residence公寓的租户市场目标。

“日本外籍人士将增加，因为在芝卡朗将兴建日本学校的计划，以致Kawana Golf Residence公寓市场将持续提高。”他这么说。

Grahabuana Cikarang公司企业营销总经理Handoyo Lim称，Kawana Golf Residence公寓拥有独特设施，是直接进入Jababeka Golf & Country Club，以致租户从公寓前厅就可以直接打高尔夫球。

“Kawana Golf Residence公寓与Jababeka Golf & Country Club同一地区，总面积86公顷。而成为唯一服务式公寓具备高尔夫度假村的概念，是我国其他开发商所没有的。”他如斯说。