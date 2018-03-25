Sunday, March 25th, 2018 | Posted by

Jasa Marga表示为减轻我国物流费
高速公路收费减价仅适用于卡车类

【本报讯】有鉴于我国高速公路收费比其他国贵，经佐科威总统指示应调降高速公路收费后，经过交通部的研究后，高速公路管理公司Jasa Marga最后做出决定，调降第三类型车辆即货运卡车类型的高速公路收费。

卡车类型车辆属于用来运送粮食或其他生活日用品的卡车，有望政府调降卡车类型高速公路收费后，能降低我国粮食及其他日用品的物流贵。

Jasa Marga 总经理阿利亚尼(Desi Arryani)在昨日国营企业的一个会议上说，一向以运送粮食或日用品的卡车为了避免交付高速公路收费，不愿进入高速公路，而进入一般公道，使一般公路造成塞车现象，及一般公路更快的损坏。

阿利亚尼说，以往进入高速公路的车型分成5种类型，现在第345类型卡车将合并到第3种类型卡车，而第1 2类小型及中型汽车的收费不变。

他表示，Jasa Marga 将逐步调降所有高速公路的第3种类型车的收费。目前是已指定的高速公路适用以上规定,以后所有高速公路将适用以上收费标准。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=210231

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