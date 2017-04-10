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Jababeka工业区引入1650家跨国公司

【本报讯】位于西爪省勿加西芝加朗的Jababeka工业区，已引入30多国的1650家跨国公司在该东南亚最大的工业园区投资。

Jababeka工业区于1989年成立，面积达5600公顷，它是印尼私人先锋工业区，目前在这里有73万员工在工作，包括来自各国的1万名外国专业员工。

Jababeka公司总监Sutedja Sidarta Darmono

声称，Jababeka工业区能够发展是离不开许多基础设施建设支撑该工业区发展的关键。

近日他在芝加朗表示，“工业区的基础设施是在区内建设的，例如由Jababeka公司旗下的Bekasi Power公司运营的130兆瓦发电站。该发电站具备国际标准的工具而且燃气供应充足以保证7个雅加达东部地区的工业区，特别是在Jababeka工业区构成不间断电源（UPS）。”

Jababeka工业区除了具备发电站，也发展物流设备——芝加朗无水港（Cikarang Dry Port）来服务进出口业务。这是印尼首家也是唯一的综合海关服务区（KPPT）便利，使进出口海关事项能够在工业区内完成。

“芝加朗无水港拥有国际港口代码IDJBK，

成为丹绒不碌国际港口的延续。无水港能容纳25万TEUs。2016年初，已被政府指定为印尼其中的一个保税物流中心。”

Sutedja阐述，除了位于Cikarang Barat 31公里及Cibatu 34.7公里两个高速公路收费站之外，Jababeka市也靠近两个火车站，即Lemahabang火车站和Cikarang火车站。Lemahabang火车站未来将成为爪哇与万隆的枢纽，包括计划于2017增设通往Jababeka市的第29公里收费站。

“Jababeka工业区位居战略要地，因为政府聚焦发展雅加达东部的基础设施，涵盖Jababeka区，比如计划在芝加朗北部兴建两座雅茂德丹勿（Jabodetabek）

通勤线车站，包括将于2020年兴建Balaraja至Cikarang

的大众捷运（MRT）线，以及正在兴建雅加达-东勿加西轻轨（LRT）、雅加达-芝甘北KM8至KM45的高架收费公路、以及通过芝加朗区的高速列车。

其他的优点是由Jababeka Infrastruktur

公司管理的容量达8万立方米的清洁水处理厂和容量达4万2000立方米的污水处理厂。“Jababeka Infrastruktur

公司也发展带宽高达gagabit的光纤，这非常适合使用高互联网接入的企业。”

他阐明，Jababeka工业区也是政府通过投资统筹机构（BKPM）指定可实行投资直接建设服务便利（KLIK）计划的工业区。通过该计划，投资者只要拥有投资准字，在一边等待其他准证时就可直接建厂。

“Jababeka工业区具备1万平方米以上的工业地皮。此外，也提供各种需要的工业建筑产品，其中之一是Jababeka BizPark、这个新式与多用途的建筑物有153平方米、其他选择是180平方米，或更大型的，建筑物最低价格是19亿盾。”

还有更大建筑物，例如占地1426平方米以上，建筑物1035平方米的高级标准厂房（SFB）、用地540平方米以上，建筑物453平方米的三合一厂房、以及用地411平方米，建筑物155平方米的支撑工业建筑。

他表乐观说：“最近几年，开发商积极建设Jababeka工业区。这可以从完整的商业设备建筑和在兴建各式各样供住宅区与投资Jababeka工业区的房地产品看出。这符合公司长期计划把芝加朗Jababeka市打造成为基于环保的自立综合城市。