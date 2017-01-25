Wednesday, January 25th, 2017 | Posted by

Jababeka工业区公司投资1.2亿美元
兴建第二座芝卡朗煤气发电站

【本报雅加达讯】Jababeka工业区(KIJA)公司通过旗下的Bekasi Power公司阻止装机容量130兆瓦(MW)的第二座芝卡朗煤气发电站(PLTG)兴建工程。因为，该计划必须获得国电公司(PLN)许可，它是国营企业的单一电力销商。

KIJA公司秘书穆利雅迪．苏甘达(Muljadi Suganda)称，公司未知该工程兴建将能于今年实行。此前，计划能于去年底开始兴建

他透露，目前，兴建第二座芝卡朗PLTG工程仍等待国电公司的合同过程。获得合同之后，兴建过程能立即开始，并能支持Jababeka工业区周围的电力供应。“至今，未有合同。”他这么说。

他称，该兴建工程将由KIJA公司旗下的Bekasi Power公司实行，包括旗下的公司兴建发电站支持肯达尔工业区(KIK)

他说明，公司计划，第二座芝卡朗PLTG座临近装机容量130兆瓦的第一座芝卡朗PLTG

兴建第二座芝卡朗发电站与Kendal工业区没有联系，因为地点不相同。”他如斯说。

Bekasi Power公司总经理Teguh Setiawan称，预计第二座芝卡朗PLTG兴建计划将推迟。虽然未来成为公用发电站(PPU)支持工业区的电力需求，公司必须获得PLN的许可证。方法是，事先通过招标机制。

然后，兴建工程必须符合与PLN签署的购电协议(PPA)。因此，他未能确实有关第二座芝卡朗PLTG兴建时间

KIJA公司为兴建第二座芝卡朗PLTG工程至少投资1亿2000万美元，但其数额仍需等待PPA合同。除了第二座芝卡朗PLTG工程，该公司将探讨兴建肯达尔工业区的发电站。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=173939

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