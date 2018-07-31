Tuesday, July 31st, 2018 | Posted by

Jababeka在雅加达东区 开发首栋Ginza商业阁楼

Jababeka Residence公司市场总经理Handoyo Lim（右2）、向Century21 Indonesia副执行董事Daniel Handoyo（左）、Jababeka Residence公司代理关系主任Eric Limansantoso（左2）、Ray White Indonesia副主任Erwin Karya解释Ginza商业阁楼。

Jababeka Residence公司市场总经理Handoyo Lim（右2）、向Century21 Indonesia副执行董事Daniel Handoyo（左）、Jababeka Residence公司代理关系主任Eric Limansantoso（左2）、Ray White Indonesia副主任Erwin Karya解释Ginza商业阁楼。

 

【本报雅加达讯】Jababeka Residence公司在雅加达东区的芝卡朗的Jababeka地段开发首栋Ginza商业阁楼，也是该区首个店屋和商业阁楼区。

Jababeka Residence公司总经理Sutedja S.Darmono声称，这是受到开发Kota Jababeka住宅区和完整的商业设备以及该地区庞大和先进的工业区支撑经济所启发而再开发Ginza商业阁楼。

他在雅加达向记者表示，“我们认为目前是最适合在雅加达东区率先推出新产品的时候，即Ginza商业阁楼，这是新式商业区以提供国内或国际级业务的商店、餐厅、咖啡店、银行、陈列室。”

他阐明，在芝卡朗的商业阁楼需求颇大，因为有30多个国家的逾4000家跨国公司在Kota Jababeka与周遭地区营业。

Ginza非常适合几十年在加拉横芝卡朗的Kota Jababeka与周遭地区的跨国公司的辅助工业，比如联合利华、美泰、三星、欧莱雅、卡夫、雅马哈、花王、特百惠、Kawan Lama、蒙德、日清、阿克苏诺贝尔、印多食品、丰田、MandomLGMayora夏普、三菱、松下、铃木、日立、爱普生、东芝、三洋、韩泰、施耐德电气、Kable Farma、达能等企业。

Jababeka Residence公司市场总经理Handoyo Lim披露，在Kota Jababeka地区的Ginza周围具有许多设备，例如Jababeka高尔夫球场和Country俱乐部、日本商城小东京、Mayfair Plaza Indonesia Jababeka、日本村、President大学、Jababeka会议中心还有其他等等。

Ginza商业阁楼的市值预计达到4000亿盾。他说：“建设Ginza商业阁楼不仅使Jababeka成为芝卡朗自立城市的先锋开发商，也提供居民多样化的便利，并提供需要在战略地点设有独特而优雅的办公楼扩展商业空间的公司。”

我国工业部也正在芝卡朗推动印尼4.0(4代工业)因为,技术将成为提高生产力、质量和生产效能，提高我国竞争力。印尼4.05大工业领域是电子、机动车、食物与饮料、化学和纺织，这全都已设在Kota Jababeka

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=221477

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