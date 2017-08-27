Sunday, August 27th, 2017 | Posted by

Jababeka公司为Monroe公寓奠基
积极兴建住宅工程以便按时竣工

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图为Grahabuana Cikarang公司总经理Sutedja Sidarta Darmono( 中)、副总经理Awanu Alfan(右2)、董事总经理Lim Seng Bin(左2)和企业营销总经理Handoyo Lim(右)，上 周末在芝卡朗为Monroe Tower举行奠基仪式后互相握 手。

 

【本报讯】Jababeka公司旗下的Grahabuana Cikarang公司，是Jababeka地区开发商，正积极兴建数项Jababeka Residence工程，以便能按时竣工。

Grahabuana Cikarang公司总经理Sutedja S.Darmono称，能向消费者按时移交，是Jababeka Residence的承诺，因此该公司为Monroe Tower公寓举行奠基仪式，该楼与Elvis Tower和Hollywood Junction邻近。

他说，Monroe Tower高14层楼，共有406个单位房，分为378个工作室式套房和28个双卧室。

据他称，从去年11月推出，第一阶段Monroe Tower公寓的10层楼一天内已被终端用户、投资者和房地产代理商扫光了。今年初实行的第二阶段，共有145个单位也在一个半小时售完了。

他表示，总面积5600公顷的Jababeka自立市区确实在加快地开发。从建立后三十年，该地区人口已超过100万人，也成为商务区，以来自于30个国家的逾1650家跨国公司经商，总员工与外籍人士分别达70万人和1万人。

从去年底至今年8月，Elvis Tower公寓总共249个单位房，移交单位达到95%，而New Beverly Hills 寄宿屋移交66家，或达90%。其他工程如D’Cataluna簇群和商业店屋，即是Pecenongan Square、Rodeo Drive，以及Trace，今年准备100%交接。

他续说，Jababeka市区的Jababeka Residence是第一座配备最完整商业区和住所的地区，即Hollywood Junction。其中有各种美食和餐厅，其中是J.Co、Bread Talk、Johnny Andrean、Sapo Oriental、KFC、Delico Cafe、Pizza Hut、Bari Uma Ramen和Solaria。

Sudirman Boulevard店屋座落于Jababeka市区的主要道路，从Cibatu高速公路出门至Jababeka商业区(CBD)。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=191597

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