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Intraco仍依靠重型机械行业

定今年收入达2兆盾

【本报雅加达讯】Intraco Penta公司定下今年收入达2兆盾指标，重型机械行业仍支撑该公司的收入。

Intraco Penta公司秘书史蒂芬.阿尔达诺法（Stepanus Ardhanova）对记者称，为能标，公司拥有协同的商业线，最近几年，煤炭业开始恢复，也对Intraco Penta公司重型机械销售提高带来积极影响。“矿业服务和租赁重型机械的协同，推动该2行业的销售。”

除此之外，基础设施工程也推动Intraco Penta公司行业，基础设施和油气工程的工程采购（engineering procurement）也不例外。

Intraco Penta公司的重型机械收入仍支配销售额。史蒂芬声称，今年总收入指标的80%来自重型机械。“剩余20%来自矿物服务、制造业，以及基础设施的支撑。”

随着国内煤炭业增长，Intraco Penta公司也希望重型机械销售同比能提高35%，去年重型机械售出629台。

虽然Intraco Penta公司欲获得更高的销售，国内市场的重型机械需求仍比供应更大，但作为供应商，Intraco Penta公司不能随意就增加存量。

举例载重量在45吨的重型卡车，Intraco Penta公司的消费者订购后须耐心等待3个月至4个月的时间，而重量在20吨以下的挖掘机（eskavator）订购时间更短，即不到1个月的时间。

史蒂芬还不能提供有关重型机械售价，那是因非常依赖Intraco Penta公司的重型机械生产商，即富豪（Volvo CE）和储备量。

去年，Intraco Penta公司未经审计（unaudited）的重型机械销售值为1.2兆盾，该数目比2016年的重型机械销售额，即7821.8亿盾提高53%以上。

今年，Intraco Penta公司准备拨出1000亿盾的资本支出（capex），该资本支出来自公司内部财力和融资，依计划，该资本支出将供作兴建新的设备，发展业务和辅助基础设施。