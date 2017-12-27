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Indofarma公司携手韩国企业

兴建化妆品和输液工厂

【本报雅加达讯】Indofarma(INAF)公司仍承受很大的压力。因为，该公司呈现负现金流，造成其三家工厂的维修费用受到阻碍，而妨碍业务发展或生产新产品。而分销渠道仍依赖于传统系统。

虽然如此，Indofarma公司于2017年至2023年期间将设法把实行业务转型为一个健全的公司。该公司将聚焦于跟随市场趋势的业务组合。

例如，发展卫生保健产品，其中是卫生设备、利润率高的药物和美容产品。Indofarma公司希望，上述策略可以提高业务业绩，以致明年能获得净利。

最初阶段，Indofarma公司将携手韩国Skin & Skin公司，建立合资企业来兴建西爪芝卡朗的化妆品工厂。

Indofarma公司秘书Arie Genipa称，最初，两家公司计划于今年12月22日签署合资企业协议。但是，该计划受延迟，因为韩国下起厚厚的雪阻碍行程。“计划于明年1月第二周举行。”他这么说。

Indofarma公司预计，兴建化妆品工厂耗时三年。因此，生产目标于2019年开始，然后于2020年营销。

明年，Indofarma公司将事先销售进口产品来测试市场。化妆品销售要与药物分开不能合并。“我们授权在国内销售产品，同时可以出口到东南亚市场。”他如斯说。

Indofarma公司也计划明年兴建输液工厂。拓展的业务是与Sungwun Pharmacopia公司和Baruna Energi Lestari公司建立合资企业。

位于锡江兴建输液工厂工程，该工程的投资额大约2500亿盾。而该新厂的年产能力4000万瓶。

明年，Indofarma公司拨出大约1650亿盾资本开支为扩展业务。该数字比今年资本开支大约1200亿盾提高37%。“今年资本开支仅吸纳85%或大约1080亿盾。

希望拨出巨大资本开支后，Indofarma公司明年收入能达到2兆盾以上指标。根据预测，今年，Indofarma公司收入预计大约1.67兆盾，净亏损310亿盾。”希望明年可以获得利润140亿盾。“他如斯说。