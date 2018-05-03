Posted by admin

Indobuildtech 2018 推动可持续性市区建设

【本报讯】第16届Indobuildtech 2018建筑材料和技术展览会于5月2日至6日，在塞尔邦BSD城印尼会议展览馆(ICE)举行，以加快推动持续性市区建设。

Debindo-ITE总经理Effi Setiabudi称，受到30个工业与专业协会与CIMB Niaga银行的支撑，Indobuildtech成为企业家与室内和建筑材料的集市和商业平台，这影响到国家工业增长。

“Indobuildtech 2018展览会在正确的时机，以加快实施基础设施和房地产开发项目的势头。Indobuildtech汇集了企业家。项目承包商、专业人士、顾问、规划者和实施者能与建筑材料和技术供应商互相交流，以致为持续性市区建设有很大贡献。”他这么说。

第16届Indobuildtech 2018展览会也举办“Sustainable Product Award”颁奖项目，评委会来自于印尼环保建筑委员会(GBCI)、印尼环保建筑专家协会(IABHI)和印尼室内设计师协会(HDII)。

在Indobuildtech 2018展览会合作的机会敞开以扩展业务，有500余家国内外企业参展。

此外，Indobuildtech 2018展览会也举办多项研讨会以各种主题，如发展公交导向的可持续城市、可持续住房发展和Indobuildtech Architect论坛。

“举办这些研讨会，Indobuildtech为参与者和参观者提供更多好处和附加价值。除了能利用交流、交易和商务谈判的机会，参观者有机会增加知识和洞察力。”他如斯说。