Monday, August 14th, 2017 | Posted by

Indef经济学家称信贷利率高导致购买力低迷

【本报雅加达讯】仍高的银行业信贷利率被认为参与影响贷款发放低迷。观察家称，信贷利率是导致民众购买力低落的原因之一。

截至2017年6月份，银行业贷款的发放录志为7.6%，比2017年5月期的8.6%更低。若与上一期比较的话则该贷款的发放持续下降。

经济金融发展研究中心(Indef)经济学家庇玛(Bhima Yudhistira Adhinegara)称，高的信贷利率将减少民众的收入。

他说，“购买力低迷是因为贷款利率还很高，因此人们都不愿意申请消费信贷，例如房地产和车辆。”

他解释说，目前平均银行业贷款利率仍在10%以上。“当民众的收入正处于低迷时，而贷款利率又还高，则其影响是支付分期贷款的能力也就越来越小。”

民众不愿申请新的贷款，亦因对偿还本金债务再加上昂贵的利率而忧心忡忡。 他说，“民众的确是更加谨慎，但是影响到欠佳的银行业信贷增长。”

上周，印度尼西亚银行(央行/BI)行长阿古斯(Agus Martowardojo)称，信贷利率有所降低约6个点。可是比起上月的11.83%虽有所下降，信贷利率却仍在10%以上，即平均11.77%。

摘引2017年6月份的货币供应数据，随着定期存款利率的降低，贷款利率亦有所下降。这是受到1个月期的存款利率由上月的6.37%降至6.3%的影响。而6个月期的存款利率则由上月的7.03%降至6.95%。

至于12个月期则由此前的7.11%降至7.05%，和24个月期的由此前6.97%降至6.95%。仅3个月期的存款利率仍稳定在6.62%。

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