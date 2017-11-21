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IMF和世行2018年年会将在巴厘岛举行

世行对我国财政经济稳定深表乐观

【雅加达11月21日综合媒体讯】周二（11月21日），佐科威总统由内阁秘书帕拉摩诺阿侬（Pramono Anung）陪同下在西爪哇茂物行宫接见世界银行（WB）驻印尼首席代表罗德里戈.查韦斯（Rodrigo Chaves）以讨论有关全球经济最近的发展，佐科威总统也征求世界银行对我国经济的看法和意见。



会议结束后，罗德里戈说：“我已向佐科威总统表示，世行对印尼的财政稳定深表乐观，印尼宏观经济也在正确的方向稳健发展。”

罗德里戈接着说，“在会谈中他也与佐科威总统讨论了如何加速印尼经济增长和不断提升人力资源的潜力。我认为这是一次非常有意义的会议，我们也很高兴佐科威总统提供这个良好机会使我们能讨论和分享彼此的观点。”

国际货币基金组织（IMF）和世界银行两大机构董事会经过投票并决定2018年年会将在我国巴厘岛举行。这是展示我国经济社会成就和人文活力的好机会，届时印尼将成为全球金融财经各大媒体的瞩目焦点。

因此，罗德里戈特别感谢我国政府为IMF-WB年会准备工作提供了大量的资源和支持迎接盛会，尤其是海洋事务统筹部长鲁胡特班查伊丹，财政部长丝莉慕利亚妮，我国央行行长阿古斯马尔多瓦尔多约，内阁秘书帕拉摩诺阿侬和投资统筹机构（BKPM）主任托马斯伦邦等每位参与筹备工作的小组成员。