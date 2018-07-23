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Hutama Karya公司即将开始

兴建北干巴鲁至巴东高速公路

【本报雅加达讯】Hutama Karya公司正式签订高速公路经营合同（PPJT）之后，将尽快建设北干巴鲁至巴东的高速公路，全长254.80公里。

Hutama Karya公司总经理彬唐（Bintang Perbowo）在雅加达对记者表示：“签订高速公路经营合同后，我们希望能加速建设北干巴鲁至巴东高速公路路段的过程，而我们定下指标，该路段的建设将在2025年竣工。”

Hutama Karya公司总经理于公共工程与住房部的办公室，在高速公路整顿机构（BPJT）主任赫利（Herry Trisaputra Zuna）的见证下签订上述高速公路经营合同。

签订该高速公路经营合同的目的是为了回应公共工程与住房部长在2018年7月11日向Hutama Karya公司有关通行北干巴鲁至Bangkinang至Payakumbuh至Bukittinggi至Padang Panjang至Lubuk Alung至巴东高速公路的公函而采取下一步措施。

签订该高速公路经营合同后，Hutama Karya公司希望会马上开始建设跨苏岛高速公路（Tol Trans Sumatera）部分的路段。我们预计，征购土地的过程最迟在2021年12月份完成，以致该高速公路路段将在2025年竣工。

未来上述从北干巴鲁至巴东的高速公路将分成从北干巴鲁至Bangkinang的第一至第二段的高速公路、从Bangkinang至Payakumbuh的第三至第七段的高速公路、从Payakumbuh至Sicincin的第八至第十二段的高速公路，以及从Sicincin至巴东的第十三至十四段的高速公路。

Hutama Karya公司为建设从北干巴鲁至巴东高速公路而投资的资金达到80.41兆盾，其中4.75兆盾用于兴建从巴东至Sicincin路段，而其他75.65兆盾用于建设从Sicincin至北干巴鲁路段。