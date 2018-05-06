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Hartadinata Abadi将加强零售业务

【本报雅加达讯】Hartadinata Abadi(HRTA)公司定下指标，今年在首饰品零售领域销售额能提高。去年，首饰品销售额90%被批发销售支配。

Hartadinata Abadi公司总经理Sandra Sunanto称，目前该公司共有33个分店，分布在爪哇岛和其他数个地区，如棉兰、巴淡、巨港、坤甸、巴厘和锡江。“我们定下指标，今年首饰店能增至100个分店。”她这么说。

为达到分店增长目标，这就是说，今年Hartadinata Abadi公司必须再增建77个分店。

Hartadinata Abadi公司的黄金零售店网络的名称Aurum Collection Centre(ACC)。

Hartadinata Abadi公司努力增加首饰品分店是为扩大零售市场。何况，消费者购买首饰品的文化依赖于黄金店的商标。“以ACC分店数量提高，我们肯定了商标。”她如斯说。

Hartadinata Abadi公司财务经理Deny Ong补充，今年该公司拨出大约3000亿盾资本开支。大部分资本为兴建首饰店以达到该公司的目标。

去年，Hartadinata Abadi公司收入大约2.48兆盾。该数字比2016年2.19兆盾提高13%。但是，从利润方面有所下降，大约34.5%，从2016年1715亿5000万盾，去年成为1124亿3000万盾。

今年，Hartadinata Abadi公司决定分发股息276亿3000万盾。