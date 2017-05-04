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Greenfields印尼公司投资6000亿盾

在东爪兴建新奶牛饲养场

【本报勿里达讯】Gree ee nfields Indonesia公司努力推动鲜奶产量。为此，该公司进行扩展业务，在东爪勿里达Wligi镇Ngadirenggo村兴建奶牛饲养场。周三(5月3日)在当地举行奠基仪式。

AustAsia Food公司旗下的Greenfields印尼公司投资6000亿盾兴建第二座饲养场。该饲养场占地172公顷。

未来，该饲养场可容纳达9500头奶牛。若没有问题，该饲养场将于明年开始运营。而第一阶段，今年8月份，将有大约2000头奶牛。根据估计，数头奶牛将于明年2月份准备受挤奶。

该饲养场是环保饲养场，以使用沼气发电站、纯化、废品回收、沙回收为奶牛睡垫，以及利用牛粪作为肥料。

除了利用良好的管理实践，该饲养场也将使用现有在亚洲饲养业的最现代和高效设备、系统和技术。Gree ee nfields印尼公司奶牛场主任赫鲁．帕拉波沃(Heru Prabowo)称，“甚至，在全球，这是属于挤奶的旋转系统为更效率的挤奶过程，隧道谷仓使奶牛更舒适，而从饲养场垃圾处理获得沼气发电站的电力。”

迄今，Gree nfields印尼公司已在位于东爪玛琅县Babadan村拥有一家饲养场。该饲养场奶牛总数大约8600头，每年能生产鲜奶大约4200万公升。

有了该新饲养场，预计Gree ee nfields印尼公司鲜奶总产量每年达9500万公升。因此，该公司从全国鲜奶总产量达8亿5000万公升，已满足鲜奶产量大约11%。目前，贡献大约6%。

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