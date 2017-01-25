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GMF与FL Technics

在航空维修建立合作关系

【本报雅加达讯】鹰航维修设施（GMF）AeroAsia公司与FL Technics Indonesia公司签订了谅解备忘录，标志着两家公司正式在航空维修建立合作关系。

GMF公司总经理朱里安德拉（Juliandra Nurtjahjo）近日在雅加达声称，与FL Technics公司建立合作关系是公司今年为扩大业务而采取的战略步骤。FL Technics是总部设在立陶宛维尔纽斯市的FL Technics附属公司。

“考虑了FL Technics的全球足迹后，公司对这项合作关系能创造附加价值表示乐观，”朱里安德拉如斯说。

GMF公司总经理朱里安德拉和FL Technics总经理Martynas Grigalavicius签署了谅解备忘录，确认两家公司在维修、修理、检修和其他支持服务的合作关系。

鉴于飞机总数越来越多，MRO工厂的维修能力成为GMF在这项合作关系的特别关注。

“与FL Technics印尼公司建立的合作关系，成为公司在增加MRO工厂维修能力所采取的步骤之一，”他如斯说。

除此之外，GMF公司以给国内外伙伴提供合作机会，扩大位于巴淡岛的MRO工厂维修能力。

朱里安德拉深信，这一向以来与政府建立的战略合作伙伴关系以及政府提供的支持，将使公司今年能扩大位于别的地点的MRO工厂维修能力。

GMF与FL Technics建立的合作关系，基于公司扩大MRO工厂维修能力的机会。扩大业务本来是GMF公司于今年的业务战略。

除此之外，这项合作关系有望成为优秀MRO工厂之间互相协调，同时加强国内和国际航空维修业。