Wednesday, March 15th, 2017 | Posted by

Ewindo公司扩展
马铃薯和甜玉米业务

【本报雅加达讯】East West Seed Indonesia(Ewindo)公司通过旗下的Kentang Orlando Sejahtera公司，已从去年开始扩展马铃薯种子业务。该公司是Ewindo公司与Salim集团合资企业。

Ewindo公司执行董事Glenn Pardede称，目前，该公司正在西爪万隆Kertasari兴建温室，成为马铃薯种子育种(第0代/G0)生产和发展中心。

该温室总面积大约2公顷。“投资价值大约300亿盾。兴建温室是我们的最初阶段。”他这么说。

他说明，在我国马铃薯种子生产业务仍非常大。以有Kentang Orlando Sejahtera公司，希望能提高我国马铃薯产量。因为，目前，我国马铃薯产量很低，大约每公顷15吨至17吨。而在其他国家，马铃薯产量每公顷能达到50吨。“我们希望以有质量的马铃薯种子，产量能提升至每公顷25吨。”他如斯说。

他透露，马铃薯种子生产业务需要相当长的过程和时间。Kentang Orlando Sejahtera公司将生产马铃薯种子到第二代(G2)和第三代(G3)。未来，G2和G3马铃薯种子将由农民销售和扩大。

Kentang Orlando Sejahtera公司生产的马铃薯种子育种来自于有质量薯类，和生产以使用技术混合，组织培养和气培法。

除了聚焦开发马铃薯种子，今年，Kentang Orlando Sejahtera公司公司也计划兴建甜玉米工厂。该工厂将位于东爪Kediri地区。

计划Kentang Orlando Sejahtera公司将拨出大约400亿盾扩展该业务。据他称，甜玉米潜力非常大，尤其在酒店、餐厅和餐饮业务。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=177776

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