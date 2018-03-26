Monday, March 26th, 2018 | Posted by

ESDM副部长阿尔詹特拉称发展炼油厂我国每年可节省13.5兆盾

能源与矿物资源副部长 阿尔詹特拉达哈尔（Archandra Tahar）

能源与矿物资源副部长 阿尔詹特拉达哈尔（Archandra Tahar）

【本报雅加达讯】能源与矿物资源(ESDM)副部长阿尔詹特拉.达哈尔(Arcandra Tahar)称， 炼油厂的建设已迫不及待。除了支持国家能源防御力外，亦可使我国节省每年10亿美元或13.5兆盾。

阿尔詹特拉解释说，我国原油总需求平均每日160-170万桶，而原油供应仍缺少每日90 万桶左右。这意味着需要通过进口来满足需求。

他通过书面说明表示，“如果我们进口加工产品和自己的炼油厂产品之间的差别达5%。倘若从RON 92产品价格在每桶约72-74美元来计算，则其差价每桶约3.5美元，一天大约是300万美元，或一年约10亿美元。因此，如果问要建炼油厂或进口，当然是炼油厂。”

阿尔詹特拉称，目前全国炼油厂产能每日约100万桶，而全国原油产量每日在80万桶范围。

他接着说，“如果我们看我们的原油日产量80万桶，而确实是政府的权利的每日仅约40万桶，剩下的是可以在任何地方销售的合作合同承包商(KKKS)的权利，以致在我们的炼油厂加工的仍需再进口每日40万桶。”

他说，政府亦通过能源与矿物资源部承诺兴建炼油厂。“政府承诺，我们正在进行炼油厂开发总体规划(RDMP)，即振兴现有的各炼油厂，提高CilacapBalonganBalikpapan ，和 Dumai炼油厂的产能，以及在TubanBontang兴建两座新的炼油厂。”

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=210371

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