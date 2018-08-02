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ESDM副部长阿尔詹特拉建议

北塔米纳联手合作伙伴管理罗甘油田

【本报雅加达讯】能源与矿物资源(ESDM)副部长阿尔詹特拉.达哈尔(Arcandra Tahar）建议，国营石油北塔米纳(Pertamina)公司联手某公司作为伙伴来管理在廖省的罗甘(Rokan)油田。其目的是俾使北塔米纳仍可维持我国最大油田的产量水平。

阿尔詹特拉称，“我们建议寻找能提高产量的石油与煤气领的合作伙伴。”

他说，政府没有为北塔米纳选择合伙人提供复杂的条件。只要是产量能够维持在目前的平均水平，每日约20万桶，和煤气24.26亿标准立方英尺/日(MMSCFD)。“我们把它交给北塔米纳。”

阿尔詹特拉也不责成北塔米纳在管理罗甘油田上与此前的印尼雪佛龙太平洋公司(PT Chevron Pacific Indonesia)承包商合作。明确的是政府把罗甘油田完全提交给北塔米纳，和10%的地方经营企业(BUMD)权利。“其余的是北塔米纳企业行动。”

北塔米纳暂摄总经理Nicke Widyawati称，合作管理罗甘油田的商机对雪佛龙及其它石油公司敞开着。“对所有人开放。”

此前，政府决定把罗甘油田的管理交给北塔米纳从2021年至2041年。

她说，需要合作伙伴来降低风险，例如技术和资金。合作伙伴亦能减轻资金风险。这是因为在管理罗甘油田的20年期间，北塔米纳必须投资约700亿美元或1008兆盾。“许多人都想要，合伙机会敞开着来减轻风险。”