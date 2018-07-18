Wednesday, July 18th, 2018 | Posted by

Eratex定下指标 明年工厂总产能提高一倍

【本报雅加达讯】Eratex Jaya公司正忙着为提高产能忙碌，该公司定下指标，工厂年总产量达到1500万件成衣，或比目前的产能提高一倍。至去年底，Eratex Jaya公司工厂的年产能力780万件成衣。

因提高扩充指标相当大，因此，Eratex Jaya公司逐阶段扩展业务。扩充业务的初步运营指标，是在明年2月份开始实施。工厂投资达到9700万美元，资金来自内部现款和从第3方贷款。

Eratex Jaya公司秘书尤莉娅尔迪.普奇（Juliarti Pudji）对记者称，“50%投资金已被采用。”

截至今年331日，Eratex Jaya公司拥有248万美元现金或相等现金，比去年同期的165万美元增加50.30%

与此同时，今年，Eratex Jaya公司定下指标，收入将达到7520万美元，如果能达致该指标的话，该公司收入将比去年提高4.93%。去年，Eratex Jaya公司收入为7167万美元而净亏损为176万美元。

今年首季，Eratex Jaya公司收入为2186万美元，或比去年同期提高15.54%，盈利达到565899美元。

Eratex Jaya公司有信心，能达今年的收入指标，虽然，上周，座落于东爪庞越（Probolinggo）的仓库发生火灾，该仓库储存剩余的产品。

Eratex Jaya公司经理部解释说，火灾烧掉的资产，是此前供作纺纱线的旧仓库。但现在该仓库久已没使用，至今，该公司仍在核实该火灾造成的损失。

她声称，因发生火灾地点距离Eratex Jaya公司运营的工厂和仓库相当远，因此，所有的员工都安然无恙，生产照常运作。“虽然发生火灾时，运作曾一度停止半天，因安全起见把电流截止。”

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