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Diamond Land推出Apple Residence

【本报讯】成功在德博开发Dave公寓后，今年初，Diamond Land Development再接再厉在雅加达南区Jatipadang地区开发Apple Residence，投资总值1500亿盾。

Diamond Land Development总经理Adam Bilfaqih称，该工程占地3000平方米，计划将兴建3栋公寓最高4楼。

“各栋公寓共有100个单位房屋。”他这么说。

他说，雅加达南区TB Simatupang路成为雅加达一个新增长地区。该外环高速公路两旁的路段积极兴建了垂直建筑物、办公楼、酒店、公寓至购物商场。

他表示，Apple Residence的地点仅五分钟到Tanjung Barat至TB Simatupang高速公路段。

“有趣的是Apple Residence各个单位房屋设有5米高的天花板和夹层空间，以致能利用成为工作间或房间。”他如斯说。

作为高档住宅区， Apple Residence也将设有各种设施。例如，商业区、健身房和清真寺。为满足时尚需求，在屋顶也将设有观景台、公园和Putt-Putt高尔夫球场。