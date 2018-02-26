Monday, February 26th, 2018 | Posted by

Diamond Land推出Apple Residence

图为Gala Hotel Indonesia执行官David Lesteaux(左)、 Diamond Land Development首席执行官Tjandra Tjokrodiponto(左2)、总经理Adam Bilfaqih(右)和执行官Bayu Setiawan，在雅加达记者会讲话。

图为Gala Hotel Indonesia执行官David Lesteaux(左)、
Diamond Land Development首席执行官Tjandra Tjokrodiponto(左2)、总经理Adam Bilfaqih(右)和执行官Bayu Setiawan，在雅加达记者会讲话。

 

【本报讯】成功在德博开发Dave公寓后，今年初，Diamond Land Development再接再厉在雅加达南区Jatipadang地区开发Apple Residence，投资总值1500亿盾。

Diamond Land Development总经理Adam Bilfaqih称，该工程占地3000平方米，计划将兴建3栋公寓最高4楼。

各栋公寓共有100个单位房屋。”他这么说。

他说，雅加达南区TB Simatupang路成为雅加达一个新增长地区。该外环高速公路两旁的路段积极兴建了垂直建筑物、办公楼、酒店、公寓至购物商场。

他表示，Apple Residence的地点仅五分钟到Tanjung BaratTB Simatupang高速公路段。

有趣的是Apple Residence各个单位房屋设有5米高的天花板和夹层空间，以致能利用成为工作间或房间。”他如斯说。

作为高档住宅区， Apple Residence也将设有各种设施。例如，商业区、健身房和清真寺。为满足时尚需求，在屋顶也将设有观景台、公园和Putt-Putt高尔夫球场。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=207240

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