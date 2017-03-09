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CSIS 资深经济学家冯慧兰提醒

世界贸易形势对我国的影响

【本报雅加达讯】唐纳德.特朗普(Donald Trump)当选为第45届美国总统，迎来了世界贸易的新时代。亦是我国前贸易部长的国际战略研究中心(CSIS)资深经济学家冯慧兰(Mari Eka Pangestu)称，目前的世界贸易形势是新常态。目前的情况表明结构性变化，导致比此前较低的贸易增长。这是因为在如何投资，如何交易，和如何生产上有变化的缘故。在这新时代，服务部门将扮演更多的角色。她提议，我国应能与其它东南亚国家实行经济外交，以便敞开市场。日前，她在雅加达一个经济研讨会上说，“并不是我们停止，因惧怕负面的影响。”冯慧兰说，美国正瞄准拥有贸易逆差的五个国家，即中国，韩国，日本，墨西哥和加拿大而实施保护主义政策。这种影响到我国可以从全球价值链中看出来，我国向中国出口的50%用来再进行出口至其它的国家，例如美国。“我国将间接的受影响，因此我们必须防范。”国际战略研究中心经济学家Yose Rizal Damri 补充称，从贸易方面的特朗普政策，最可怕的是贸易战。然而这不应该成为我国的理由而实行保护措施。“以后损失的是我们自己。擸ose 说，我国需要更积极的与其它国家贸易一体化的先行者，例如通过东盟区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)，或与美国的双边合作。