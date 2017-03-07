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Comforta连续三年荣获Frontier顶级品牌奖状

【本报讯】Massindo集团生产的Comforta商标弹簧床，从2015年连续三年荣获Frontier咨询集团颁发的顶级品牌奖状(Top Brand Award)。

Massindo集团总经理Jeffrie Massie称，该床垫用品类别奖状，由Frontier咨询集团(Frontier

Consulting Group)在我国15个大城市进行全国性调查，受访者总数达1万2400人。

“我们感谢我国消费者已连续三年选择顶级品牌的Comforta成为床垫用品。这激励我们更有卖力持续创造优势产品，为提高社会的家庭生活质量。”他这么说。

顶级品牌奖状是我国颁发的一个品牌最高奖状。该奖状已从18年前颁发各种品牌的超过270个类别。

“Comforta成为Massindo集团的内部品牌，我们故意创造作为批量产品，以致该弹簧床能在我国各个地区很容易买到。”他如斯说。

2015年和2016年底，Comforta也荣获印尼消费者满意奖状(ICSA)。据他称，该奖状显示除了弹簧床顶级品牌，Comforta产品与服务也令我国消费者非常满意。

Massindo集团是于1983年成立的床垫用品生产企业。Massindo集团数种产品也已出口到美国、德国、中国、新加坡、大马、迪拜和斯里兰卡。