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Ciputra与Tunas集团合作推出Ciputra人寿险

【本报讯】芝布特拉集团（Ciputra Group）35年投入房地产行业之后，近日与印尼汽车行业Tunas集团合作投入保险业务并设立新企业Ciputra寿险公司。

芝布特拉集团创业者兼董事长徐清华(Ir.Ciputra) ，非常有信心保险业是社会生活必不可少的产品，因为人寿保险是关于未来的商业。

他昨日在雅加达正式发布Ciputra寿险时表示，“我们如果建造房子，其实不是在建造工程，而是生活。数百的Ciputra工程将与Tunas集团一道共同合作发展保险业务。”

出席发布会的还有非银行金融业（IKNB）金融服务管理局（OJK）产品与机构局长Asep Iskandar、INKB OJK产品与机构主任Harry Gamawan、Tunas Andalan

Pratama创业者兼董事长谢华安、 Ciputra Group董事总经理HarunHajadi、印尼人寿险协会（AAJI）常务董事Togar Pasaribu、Ciputra寿险总经理Hengky Djojosantoso

以及 Ciputra集团与Tunas集团管理层职员。

Harun Hajadi表示，目前，芝布特拉集团在我国全国的43个大城市或第二大城市开发房地产业，这可以利用为推动Ciputra寿险发展。

“我们希望通过庞大的房产网，人寿险能够渗透印尼社会各层次并不断提高。我深信Ciputra寿险虽然是新手，但肯定能推动人寿保险业务。”

Tunas集团创业者谢华安阐明，人寿险的潜力非常大，每年增长率颇大。去年人寿险共收入167.04兆盾,同比增长29.8%。

“还有很多市场没有投保。Ciputra寿险可以使用Tunas Pratama销售网。目前Tunas Andalan Pratama持有Tunas Ridean大股份，在全国的展销店和财务公司拥有200家办公室。与此同时， AAJI常务董事Togar Pasaribu声称，Ciputra寿险于今年1月23日正式成为AAJI的第62个成员。在总成员当中，有25家是与外资企业的合资企业。而Ciputra寿险则增加了AAJI的本国人寿险成员。

Ciputra寿险总经理Hengky Djojosantoso表示，其公司将发展创新产品符合印尼家庭的需求，尤其是进入数据时代。

“现在，购买Ciputra

房地产的买主可以免费获得与房屋同等价值的意外保险。在第一年营业期间，Ciputra寿险定下将瞄准至少50%的Ciputra和Tunas集团总客户。