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Cigatas高速公路今年内奠基

有望解决爪哇南部交通拥堵

【本报万隆讯】海洋事务统筹部长鲁胡特（Luhut Binsar Pandjaitan）预计，西爪省Cileunyi-牙律-打横（Cigatas）的高速公路将在今年内奠基。

部长日前在西爪省万隆市说：“正如省长所说，从Cileunyi至牙律和打横的爪哇南部地区高速公路可在今年内奠基。”

有关万隆盆地市区设计的2018年第45号总统条例，绘制了从万隆、牙律、打横和尖米士（Ciamis）高速公路的建设。

打横市警署长费博里（Febri Kurniawan Ma`aruf）警察中校称，Cigatas高速公路建设计划，有望能解决西爪省南部Nagreg至打横在开斋节时返乡潮流和返乡回流的交通堵塞。

“现在是打横建有高速公路的时候了，以便交通更顺畅，”他说。

费博里说，在开斋节返乡潮流和返乡回流时，在西爪省南部Nagreg、牙律和打横的交通流量明显增加，导致交通拥堵。

他评价，Cigatas高速公路是缓解西爪省南部，尤其是在打横县Gentong斜坡交通拥堵的正确解决方案。

此前，公共工程与住房部长巴苏基（Basuki Hadimuljono）称，政府将在近期内把Cigatas高速公路建设项目进行招标。

他在中爪省芝拉扎说：“从Cileunyi至牙律至打横的Cigatas高速公路建设项目将在近期内进行招标。”

除了Cigatas高速公路之外，政府也将兴建其他几条高速公路，即从打横至芝拉扎、从芝拉扎至日惹，以及从日惹至梭罗。

“但从日惹至梭罗的高速公路的建设将获得优先权，其次是从芝拉扎至日惹，然后从打横至芝拉扎，”他说。

巴苏基称，公共工程与住房部将直至2019年继续完成一些实体建设项目，以便能达到指标。