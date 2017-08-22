Tuesday, August 22nd, 2017 | Posted by

Catur Sentosa公司
瞄准印尼东部的市场潜力

【本报雅加达讯】从明年起，Catur Sentosa Adiprana(CSAP)公司瞄准印尼东部地区。Catur Sentosa公司看好该地区市场巨大潜力，因为有大规模的基础设施工程。

考虑点是今年经济情况该比过去两年更好，而推动该公司计划扩展业务。为打入零售部门，目前Catur Sentosa公司拥有两个旗舰店，即Atria出售家具和Mitra 10建筑材料超市。该公司分布在40个城市共有41家分销店。

Catur Sentosa公司投资者关系经理伊美尔妲．威佐约(Imelda Widjojo)表示，政府基础设施建设能推动工业领域的增长。“基础设施工程非常有帮助，其中之一从建筑材料分配方面。”她这么说。

看好市场潜力和随着印尼东部的工程进行，Catur Sentosa公司加快脚步。“我们的策略聚焦于印尼东部。”她如斯说。但是，该公司未有计划在印尼东部增设新Atria分店。其他业务线，即化学制品和快速消费品(FMCG)分配，也未有扩展计划。

为提高利润率，Catur Sentosa公司立即推出自己的产品。只是，不是进入上游业务或建筑材料企业，而是增值分销商和原始设备制造商(OEM)。“希望拥有自己的品牌。但还没有工厂，然而可以从中国采购产品，我们成为原始设备制造商。”她这么说。

除了渗透分销建筑材料，Catur Sentosa公司持续增设Mitra 10的分店。Catur Sentosa公司定下指标，今年开设4个Mitra 10新店。其中三个已开发。“我们在勿加西开设第三个分店。于12月份将在芝卡朗(Cikarang)开设第四个新店。”她如斯说。

因而，Catur Sentosa公司共有27个Mitra 10分店而今年底将增加成为28个分店。为开设面积3000平方米至3500平方米的分店，Catur Sentosa公司拨出400万美元至500万美元。

开设新店后，Catur Sentosa公司今年收入可达9兆盾指标表乐观，或比去年提高12.96%。2016年，Catur Sentosa公司总销售额达7.97兆盾，同比7.28兆盾提高9.38%。至今年上半年，Catur Sentosa公司销售额从3.97兆盾提高13.2%成为4.49兆盾。“今年增长目标大约13%至14%。”他这么说。

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