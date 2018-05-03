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Bukit Asam将拨8000亿盾

加强蒸汽发电站业务

【本报雅加达讯】Tambang Bukit Asam（BA）公司确定，即将注射8000亿盾资本，供作兴建南苏门答腊8号蒸汽发电站工程，增加投资是Bukit Asam公司从发电站业务提高收入的策略。

Bukit Asam公司投资者关系经理尼科.詹德拉（Niko Chandra）对记者称，去年，发电站业才对公司收入贡献5%。因为去年，Bukit Asam公司才运营3座发电站，而当年Bukit Asam公司销售和收入共计19.47兆盾。

他说：“如果2021年，发电力2×600兆瓦（MW）的南苏门答腊8号蒸汽发电站能进入商业运作期（commercial operation date），我们有信心，收入能增加15%。而迄今，该蒸汽发电站已达到财务结算（financial close）阶段，并将在7月施工。”

随着即将开始施工，他坦言，今年第2季未期之前，Bukit Asam公司将向与华电（Huadian）公司合伙成立的Huadian Bukit Asam公司注资。

尼科声称，华电公司持有Huadian Bukit Asam公司的55%股份，而Bukit Asam公司拥有45%。“南苏门答腊8号蒸汽发电站工程总值达10亿美元，因此，Bukit Asam公司将拨出8000亿盾资金。”

将向南苏门答腊8号蒸汽发电站工程拨出的8000亿盾，已列入今年Bukit Asam公司5兆盾至6兆盾资本支出（capex）预算之内，他坦言，至今年首季，公司才吸收大约1500亿盾的资本支出。

但他深信，今年第2季，Bukit Asam公司将积极扩大业务和投资。“为支持南苏门答腊8号蒸汽发电站工程，我们也在南苏门答腊的Tanjung Enim兴建设施。”

此前，Bukit Asam公司秘书苏赫尔曼（Suherman）透露，公司计划拨1兆盾资本支出，供作生产运营资金和更换数项器材工具，其余的资本支出，将供作扩展业务用途，包括收购新煤矿和煤炭下游化计划。

尼科解释说，特别是有关煤炭下游化，Bukit Asam公司与数家企业正在等待煤炭气化工程的可行性研究（feasibility study）报告。

去年，Bukit Asam公司、詹德拉阿斯利石油化工（Chandra Asri Petrochemical）公司与印尼肥料（Pupuk Indonesia）公司和北塔米纳（Pertamina）公司签署暂定协议书（head of agreement），计划为该工程成立合资公司。“煤炭气化是大规模的工程，但包销买家（offtaker）已肯定是北塔米纳公司和史里威查亚肥料公司。”