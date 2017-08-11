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Bukaka公司携手中国金杯电工公司

建立合资企业投资4200万美元

【本报雅加达讯】Bukaka Teknik Utama(BUKK)公司携手中国金杯电工公司(Gold Cup Electric)进行合作。两家公司一致同意建立输电网辅助领域的合资企业，投资价值4200万美元。

Bukaka Teknik Utama公司总经理伊斯拉．卡马鲁汀(Isral Kamarudin)称，为落实兴建工厂，他们已在西爪Cileungsi地区准备了总面积10公顷的用地。希望该工厂建设过程尽快落实。“但愿明年初开始。”他这么说。

兴建工厂的用意是因为电缆需求量为建设我国的输电工程非常大。按计划，工厂年产能力达1万5000吨。

今年上半年，Bukaka Teknik Utama公司获得令人满意的盈余。今年上半年，Bukaka Teknik Utama公司盈余高达1300亿盾，或比去年同期仅130亿盾飙升900%。Bukaka Teknik Utama公司总监阿菲福汀．苏哈利(Afifuddin Suhaeli)称，盈余大幅提高，大部分是因为抛售高速公路股票。

根据财务报告，Bukaka Teknik Utama公司也从出售二手货和证券增加收入，分别获得200亿盾和690亿盾。今年上半年Bukaka Teknik Utama公司收入也显著提高，或从5830亿盾提高56%成为9100亿盾。另一方面，今年上半年，该工程成本也增长60%成为7740亿盾。

由于今年上半年业绩良好，Bukaka Teknik Utama公司定下指标，至今年底收入将达3.31兆盾。该数字比去年收入1.6兆盾提高一倍。

Bukaka Teknik Utama公司从政府基础设施工程获得很大的利润。尤其是承建国电(PLN)公司输电塔。“至今年7月31日，我们已获得工程价值7.19兆盾。”他如斯说。

该数字来自于去年12月31日剩余的总值3.9兆盾合同。而今年新合同大约3.29兆盾。

他预计，至今年底，Bukaka Teknik Utama公司将获得工程价值大约7.83兆盾。