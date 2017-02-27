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BPS：一些地方虽发生洪水

对粮食商品供应和销售影响不大

【本报雅加达讯】由于最近降雨量高，一些地方被水淹没，高雨量对粮食商品的收获和销售带来影响，并引起价格跃升。

中央统计局（BPS）服务与分配统计部门助理沙斯米多（Sasmito Hadi Wibowo）声称，除了价格事前跃升的粮食商品譬如辣椒之外，洪水对粮食商品价格的影响其实没有那么大。

他称，在发生洪水前，辣椒价格本来已飙升，因为在雨季辣椒供应有下降的趋势，高降雨量导致辣椒一采摘下来，很快就会腐烂。

沙斯米多昨日在雅加达说：“虽然全国有一些地方被水淹没，但对粮食商品价格没有带来显著的影响。这一向以来，辣椒价格很容易上涨，尤其是红小辣椒价格居高不下。这一向以来价格与小辣椒唱反调的红辣椒价格，目前也逐步上升。”

关于米价，由于稻谷价格低迷导致市场上的大米售价有下降的趋势。

“洪水对价格没有带来显著影响，特别是对米价，因为大米在收割期间的价格会有下降的趋势，”他如斯说。

进一步，红葱和蕃茄价格趋于稳定，但食用油和鱼类价格趋于上升。

沙斯米多说：“红葱和蕃茄价格稳定。食用油价格稍升。我深信政府已采取防范措施。”

他续说，洪水引起鱼类比如金带花鲭（ikan kembung）价格微幅波动，而鱼塘养殖的鱼类比如虱目鱼（ikan bandeng）的价格趋于下降。

“虱目鱼价格趋于下降，但金带花鲭价格却上升，”他说。

由于每年都会发生洪水，目前企业界采取了一些防范措施，来减低洪水对供应和销售的影响。

沙斯米多说：“由于每年都会发生洪水，还加上季节性因素，企业界采取了防范步骤，所以对供应和销售的影响并不严重。”

红葱4万5000盾

雅京东市干冬墟（Jatinegara）市场一名商人埃里克（Erik）昨日在雅加达称，在红葱生产中心中爪省勿里碧（Brebes）地带淹水，导致红葱价格飙升至每公斤4万5000盾。

他说：“此前，红葱价格每公斤在3万盾至3万2000盾之间，目前价格涨至每公斤4万5000盾。”

红葱在雨季时容易腐烂，影响供应量，并引起价格上升。

关于鱼类价格，金带花鲭价格小幅上升。一名商人哈伦（Harun）说：“由于在Muara地区（雅京北市）发生大洪水，引起鱼类价格上涨。比如说金带花鲭价格从每公斤3万2000盾涨至每公斤3万5000盾。”

此外，鱼塘养殖的鱼类价格却下降。另一名商人艾克（Eko）指出，目前虱目鱼价格趋于稳定。

他说：“虱目鱼价格稳定在每公斤2万6000盾。由于虱目鱼是在鱼塘养殖，价格没有受到洪水或雨季因素。”