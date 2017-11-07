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BPS报告称第三季经济增速5.06%

我国经济增长仍然由爪哇岛主导

【本报雅加达讯】中央统计局(BPS)报告2017年第三季度我国经济增长数字为5.06%。这个结果比各增长5.01%的上一季度有所提高。

中央统计局局长苏哈利延多(Suhariyanto)称，若从空间或地区来看，我国经济增长仍然由爪哇岛主导。

周一，苏哈利延多在雅加达，中央统计局总部称，“所以80%的我国经济仍由爪哇和苏门答腊所贡献。”

他说，2017年第三季度在爪哇的经济增长5.51%，苏门答腊增长4.43%，加里曼丹增长4.67%，苏拉威西增长6.69%，马露姑与巴布亚增长3.98%，和巴厘与努沙登加拉增长5.24%。

如果从其贡献方面来看，爪哇依然是最大贡献58.51%，接着是苏门答腊21.54%，加里曼丹8.10%，和苏拉威西6.16%。

然后巴厘与努沙登加拉贡献3.22%，而马露姑与巴布亚贡献2.47%。

他解释说，“对那些想要更多细节的人来说，以后是可以看到的，但是在2017年第三季度所有的省份都正面增长。”