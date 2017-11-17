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BPOM查获125万个非法化妆品

【本报雅加达讯】药物与食品监督局(BPOM)查获在市场上125万个非法化妆品流通。这是根据今年1月至10月调查的结果。

BPOM主任Penny K.Lukito称，“BPOM持续努力对不符合安全、质量和益处的化妆品提高监督为保护民众。从上市后监督结果，在我国各地区发现49万1667个本地非法化妆品和75万6495个非法进口化妆品。”

她补充，BPOM也发现1万1457个本地化妆品和5900个进口化妆品含有有害物质，其经济价值超过205亿盾。“作为监管者，BPOM将持续努力支持化妆品业增长，尤其使我国化妆品能达到安全、有益处和质量的要求。”她这么说。

她透露，BPOM将与化妆品企业家持续实行普及化、宣传和讨论，尤其向中小型企业(UMKM)进行辅导和技术指导，根据生效的法规生产化妆品。此外，向化妆品企业家，通过大量通知，持续性加速提高公共服务，以及设立咨询台和指导诊所。

目前，我国已成为第27届东盟化妆品委员会(ACC)会议的东道主，该会议已于今年11月14日至17日在万隆Trans Luxury酒店举行。该会议将讨论每个东盟国家在化妆品部门面对的问题和挑战，为提高安全、好处和质量的保证。

她希望，该会议能生产创新的战略思维，和最大限度提高东盟和谐，包括保证化妆品的安全、好处和质量。