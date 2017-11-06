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BPJS社会健康保险执行机构亏损9兆盾

政府拟提高会员费引争议

【本报雅加达讯】财政部长丝莉幕利亚妮（Sri Mulyani Indrawati）正在研究社会健康保障机构（BPJS）资金来源，弥补高达9兆盾的公司赤字。

周五（3/11），丝莉在雅加达说：“目前，财政部研究并寻找弥补资金短缺的资金来源，包括采取提高BPJS参与者的会员费，以便BPJS纲领能更健康和长远发展。让各阶层社会民众能获得更好的健康保险，目前政府正在谨慎计算较合理而不加重社会大众的BPJS参与者的会员费。”

“主因参与社会健康保障机构的人数日益增长，而地方资金的来源又有限。

“参与人数增加很多，特别是在地区，但还没有配上地方政府的缴费。因此，我们需要计算那些将生病人并影响保险索赔的概率。”

社会健康保障机构法律纪律与机构之间关系主任B‎ayu Wahyudi称，从会费援助受益人（PBI）的参与者计算，出现会费支付的差异，每个参与者1万3000盾，属于该范畴的参与人数达9240万名。

此外，该赤字也由独立参与者（PBPU）的会费少付所贡献。甚至该范畴会费的支付差异料将更大。

“那仅从会费援助受益人的差异来看，还不是独立参与者，第一类会费是每月8万1000盾，而第二类只有5万1000盾，应付6万8000盾，意味着有1万7000盾的差额，那么第上类会费应付5万3000盾，仅支付2万5000盾。”

Bayu称，这些“不匹配”的计算不仅来自健康社会保障机构，还来自其它部门和机构，如财政部。

“虽然这个计算是按国家社会保障委员会(DJSN)、财政部、卫生部与社会保障机构的计算，”他如斯说。

然而，根据一项民调资料显示，高达八成的民众对政府计划提高会员费的构想表示反对的立场，因此政府拟实施全面社会健康保险纲领将不会一帆风顺。