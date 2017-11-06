Monday, November 6th, 2017 | Posted by

BPJS社会健康保险执行机构亏损9兆盾
政府拟提高会员费引争议

Sri Mulyani Indrawati

Sri Mulyani Indrawati

【本报雅加达讯】财政部长丝莉幕利亚妮（Sri Mulyani Indrawati）正在研究社会健康保障机构（BPJS）资金来源，弥补高达9兆盾的公司赤字。

周五（3/11），丝莉在雅加达说：“目前，财政部研究并寻找弥补资金短缺的资金来源，包括采取提高BPJS参与者的会员费，以便BPJS纲领能更健康和长远发展。让各阶层社会民众能获得更好的健康保险，目前政府正在谨慎计算较合理而不加重社会大众的BPJS参与者的会员费。”

主因参与社会健康保障机构的人数日益增长，而地方资金的来源又有限。

参与人数增加很多，特别是在地区，但还没有配上地方政府的缴费。因此，我们需要计算那些将生病人并影响保险索赔的概率。”

社会健康保障机构法律纪律与机构之间关系主任B‎ayu Wahyudi称，从会费援助受益人（PBI）的参与者计算，出现会费支付的差异，每个参与者13000盾，属于该范畴的参与人数达9240万名。

此外，该赤字也由独立参与者（PBPU）的会费少付所贡献。甚至该范畴会费的支付差异料将更大。

那仅从会费援助受益人的差异来看，还不是独立参与者，第一类会费是每月81000盾，而第二类只有51000盾，应付68000盾，意味着有17000盾的差额，那么第上类会费应付53000盾，仅支付25000盾。”

Bayu称，这些“不匹配”的计算不仅来自健康社会保障机构，还来自其它部门和机构，如财政部。

虽然这个计算是按国家社会保障委员会(DJSN)、财政部、卫生部与社会保障机构的计算，”他如斯说。

然而，根据一项民调资料显示，高达八成的民众对政府计划提高会员费的构想表示反对的立场，因此政府拟实施全面社会健康保险纲领将不会一帆风顺。

 

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=197486

Posted by on Nov 6 2017. Filed under 印尼财经. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added