Posted by admin

Bosawa与Samudera签署谅解备忘录

加速建设Tanjung Buton港口

【本报讯】我国两家地方企业，即Samudera Siak公司和印尼Bosowa Bandar公司，在Siak县县长夏穆苏瓦尔（Syamsuar）的见证下，签署有关Tanjung Buton地区建设的谅解备忘录。

Siak县县长解释说：“签署合资协议的目的是为了加速建设Tanjung Buton港口。”

他续说，投资者渴望在Siak，Sungai Apit镇的工业区和Tanjung Buton港地区进行投资。

“更何况，根据2017年第58号总统条例，Tanjung Buton 工业区已列入国家策略项目，该地区排行第232，”他这么说。

他认为，最方便的是工业区离港口地区很近。

Samudera Siak公司总经理苏巴尔多（Subardo）与印尼Bosowa Bandar公司总经理佐克（Joko Widiatmoko）签署了谅解备忘录。

Tanjung Buton工业区通过2017年第58号总统条例定为经济特区，掀起新的振奋，来继续承诺建设该地区。

签署该合作协议的目的是为了运营和建设Tanjung Buton港口地区，这符合政府的条例。

这是互利互惠的合作，包括从财务方面，或者国家利益、支持提高港口和贸易部门的服务，能为港口地区使用者创造有吸引力，以及提供良好的设备。