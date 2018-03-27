Tuesday, March 27th, 2018 | Posted by

BNI银行预计
今年信用卡交易额将达40兆盾

【本报雅加达讯】银行通过信用卡业务提高非利息收入或费用收入(fee based income)。印尼国家银行(PT Bank Negara Indonesia Tbk，股代号BBNI）预计，今年信用卡交易额有望达40兆盾，比2017年的349700亿盾增长14.28％。

印尼国家银行卡业务经理Okky Rushartomo Budiprabowo称，该银行将致力于透过电子商务促销提高信用卡交易额的营销，电子商务在最近两年是增长最快的类别。

此外，我们也使用休闲体验的主题，即促销在强调体验的类别，如旅游景点与餐馆。

该银行仍依赖年轻客户或千禧一代，作为未来信用卡业务增长的主要推动器。甚至在最近两年，该银行新信用卡的近50％来自千禧一代部门。

通过该策略，该银行深信，今年信用卡交易额的目标可超过。目前该银行信用卡持卡人达174万张。

与此同时，印尼合作社银行（PT Bank Bukopin Tbk，股代号BBKP）继续通过向其商户推广促销活动来提高信用卡交易额，包括每次交易的回扣和返现。

印尼合作社银行消费者经理 Rivan A. Purwanto称，旅游、食品、电子商务、医疗保健和零售是2018年信用卡用户的消费趋势。因此，该银行推出各种新的促销活动。

截至去年12月份，该银行的信用卡交易额达4兆盾。透过该促销活动，希望信用卡交易额将达7兆盾。截至去年底，信用卡的费用收入贡献30％。希望能增至35％。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=210400

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