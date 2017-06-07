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BNI银行将发行3兆盾债券扩展业务

【本报雅加达讯】今年6月份，印尼国家银行（PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI)，股代号BBNI）将发行3兆盾债券。该债券是该银行第一连接债券的一部分，资金总额目标为10兆盾。

根据证券交易所的招股说明书，该银行发行债券的目的是扩展信贷业务。印尼国家银行董事副总里Herry Sidharta说：“该债券发行是该银行在资本市场获得资金的努力。

该债券拥有三年期限并获Pefindo的idAAA评级。该银行债券的承销商包括Bahana证券公司、BNI证券公司、中亚银行证券公司（PT Bank Central Asia(BCA)Sekuritas)、Danareksa证券公司、Indopremier证券公司和万自立证券公司（PT Mandiri Sekuritas）。

Herry称，该银行发行债券的目的是为了维持流动性。除了发行债券外，也将申请5亿美元外国双边贷款。该双边贷款将于今年8月份实现。但Herry不愿透露将向该银行发放双边贷款的公司身份。今年4月份该银行所获的净利达3兆7800亿盾，比去年同期的3兆8300亿盾小幅增长1.32％。

为保持高利润率，除了维持运营成本控制之外，该银行致力于扩展贷款、维持信贷质量和优化费用收入。该银行将积极扩展贷款，尤其是拥有高增长前景的低风险行业。该银行拟定指标，至今年底贷款有望增长15％-17％。