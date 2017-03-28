Tuesday, March 28th, 2017 | Posted by

BNI发放4兆盾银团贷款
融资东环帕拉帕光纤网络工程

【本报雅加达讯】作为授权牵头行(mandated lead arranger)和簿记管理人（bookrunner）的印尼国家银行（PT Bank Negara Indonesia）(Persero) Tbk.，股代号BBNI）与其它四家银行向Palapa Timur Telematika（PTT）公司发放超过4兆盾银团贷款融资东环帕拉帕（Palapa Ring）光纤网络工程项目的发展。该四家银行包括中国工商银行（印尼）、巴布亚地方建设银行（Bank Papua）、马露姑-北部马露姑地方建设银行（Bank Malukumalut）

与南西苏拉威西地方建设银行（Bank Sulsebar）。

在银团贷款协议，除了作为授权牵头行与簿记管理人外，印尼国家银行也作为便利设施代理、保障代理和存储代理，贷款价值超过2兆6000亿盾。该工程是政府重要策略项目之一，并列入2014年至2019年国家宽带计划。该项目是连接全国各地的国家光纤骨干网络建设。

东环帕拉帕项目将达东努沙登加拉、马露姑、巴布亚和西巴布亚省，网络总长度8400公里，比先前工程项目更长。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=178798

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