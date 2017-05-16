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BNI占有港口服务收入40％

【本报雅加达讯】国家印尼银行（PT Bank Negara Indonesia

Tbk./BNI，股代号BBNI）与Pelindo I 公司及Pelindo IV公司的港口运营商合作，提供银行业的服务，包括现金管理、船舶服务和商品服务的收入，以及向海港服务用户的港口服务融资服务。

印尼国家银行秘书Kiryanto说，该银行和Pelindo I 及Pelindo IV 公司之间开展的一些合作是托管主机、自动收货、港口服务融资、自动取款收集、第三方支付服务、税收和非税收国家收入（PNBP）以及现金池服务。

“通过这项服务，该银行在港口服务方面的收入份额占30-40％。”

现金管理服务提供实时、灵活的交易系统，使公司在财务管理中更有效率。

目前Pelindo I 公司管理从亚齐、北苏门答腊和廖内群岛工作区域的16个港口。Pelindo II管理12个港口分行，包括主要分行的Tanjung Priok港口。

Pelindo III 公司在中爪哇省、巴厘省、加里曼丹省到东努沙登加拉的七个省管理43个公共港口。而Pelindo IV公司拥有从Makassar到Merauke管理的20个港口。

不仅提供船舶服务，拥有数十家子公司的Pelindo也提供货物、集装箱、装卸和乘客的服务。