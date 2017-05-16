Tuesday, May 16th, 2017 | Posted by

BNI占有港口服务收入40％

【本报雅加达讯】国家印尼银行（PT Bank Negara Indonesia

Tbk./BNI，股代号BBNI）与Pelindo I 公司及Pelindo IV公司的港口运营商合作，提供银行业的服务，包括现金管理、船舶服务和商品服务的收入，以及向海港服务用户的港口服务融资服务。

印尼国家银行秘书Kiryanto说，该银行和Pelindo I 及Pelindo IV 公司之间开展的一些合作是托管主机、自动收货、港口服务融资、自动取款收集、第三方支付服务、税收和非税收国家收入（PNBP）以及现金池服务。

“通过这项服务，该银行在港口服务方面的收入份额占30-40％。”

现金管理服务提供实时、灵活的交易系统，使公司在财务管理中更有效率。

目前Pelindo I 公司管理从亚齐、北苏门答腊和廖内群岛工作区域的16个港口。Pelindo II管理12个港口分行，包括主要分行的Tanjung Priok港口。

Pelindo III 公司在中爪哇省、巴厘省、加里曼丹省到东努沙登加拉的七个省管理43个公共港口。而Pelindo IV公司拥有从Makassar到Merauke管理的20个港口。

不仅提供船舶服务，拥有数十家子公司的Pelindo也提供货物、集装箱、装卸和乘客的服务。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=182791

Posted by on May 16 2017. Filed under 印尼财经. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added