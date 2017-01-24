Tuesday, January 24th, 2017 | Posted by

Baywalk购物中心迎新春举办系列庆祝活动

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主办方将呈现“江夏堂”舞狮团的高桩表演。

 

【本报周孙毅报道】坐落于珊瑚新村Muara Karang的Baywalk

Mall，在迎接丁酉年新春佳节的到来之际，于1月14日至2月12日，在该商场举办一系列春节庆祝活动。

主办方将在春节期间呈现具有春节特色的各种精彩表演，如：1月27日除夕晚将有中国特色的舞狮表演，另1月28至29日将举行盛大的综合中国舞蹈表演，包括千手千眼舞、灯笼舞、中国战士舞和扇子舞等节目。

届时，民众们除了能够观赏精美春节各项活动外，另Baywalk购物中心也将举办总奖金达3千万盾的华语歌曲歌唱比赛，并邀请我国知名音乐评审，包括：Haikal AFI和Cindy AFI等担任评委。

此外，该购物中心也将特邀请“江夏堂”舞狮团呈现精彩舞狮表演。该舞狮团曾于2009年、2014年及2015年夺得世界舞狮比赛冠军，每周末将在主舞台为民众呈现高桩和传统舞狮表演。

Baywalk Mall首席执行长Ellen Hidayat称，农历新年是与家人和亲属加强友谊和团结的时刻，我们将为忠诚顾客提供各种精彩的节目，相信Baywalk Mall将是和家人与朋友庆祝农历新年最好的目的地之一。

Ellen续称，1月29日（大年初一）晚上7时，该商场还将举行隆重的音乐灯烟花表演，音乐灯烟花是该购物中心在今年春节举行的最精彩的活动，烟火将从雅加达海湾发射。与此同时，Baywalk Mall也将对持有优惠卡的顾客提供各种优惠，凡是消费50万盾，将有机会获得该购物中心赠送的独特红包和购物券。此外优惠卡持有者，至少购物120万盾，也将有机会赢得金额达25万盾的现金回赠优惠券。

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