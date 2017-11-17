Friday, November 17th, 2017 | Posted by

Batang至三宝垄高速公路
至今年11月建筑进度已达57%

本报雅加达讯高速公路服务（Jasa Marga）公司记载，至今年11月初，Batang至三宝垄（Semarang）高速公路工程建造进度已达到57.097%，该由Batang三宝垄高速公路服务（JSB）公司管理的Batang-三宝垄高速公路路段建造工程，预计2019年能通车。

高速公路服务公司公共关系经理德威玛宛.赫鲁.善多梭（Dwimawan Heru Santoso）称，全长75公里的高速公路工程土地征购方面有积极进展。“至今年115日，所有路段的土地征购，已征购98.17%，只剩下2%。”

赫鲁强调说，高速公路服务公司旗下的JSB公司，将设法尽可能在预定的时间内，建成该Batang三宝垄高速公路工程。“Batang三宝垄高速公路基础设施非常重要，俾能解决陆路运输问题和新的连接点，将对经济造成有利的影响，主要是爪哇岛。”

此前，高速公路服务公司董事长雷菲利.哈伦（Refli Harun）希望，该Batang-三宝垄高速公路工程建设能进行测试和2018年底能开始通车。“根据我们的观察，建造进度符合我们的期望，以目前达致指标的建造进度，但愿Batang-三宝垄高速公路能在明年9月建成和通车。”

另一方面，Hutama Karya公司称，巨港-IndralayaPalindra）高速公路，全长4.9公里的Pamulutan-Mandiri综合区的第2路段，如巨港-Pamulutan1路段一样，仍将使用真空技术（teknik vakum），那是因为该路段的土地松软，是沼泽地，预计该高速公路能在明年建成。

Hutyama Karya公司Palindra高速公路工程经理哈善.努尔渣约（Hasan Nurchayo）称，该高速公路第2路段工程仍持续赶工，尤其是，该路段建造比第1路段和第3路段更缓慢。

巨港-Pamulutan高速公路第1路段已建成，只等进度才30%的第2路段和已达到70%的第3路段，预计真空程序将在明年2月完成。”

他阐明，因土地征购问题，第2路段自始已缓慢，除了是沼泽地之外，其他的困难是民众封锁公路。因此，曾一度停止施工。但苏南快速建筑小组帮助后已能克服，以致，能通过真空技术继续该高速公路建造工程。

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