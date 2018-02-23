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Astra Modern Land 推出新簇群Asya小镇

【本报讯】Astra Modern Land公司加快兴建Asya小镇项目，该小镇位于雅加达东区，占地70公顷，在未来十五年投资总值达20兆盾。

Asya小镇项目分为住宅区、公寓、湖畔别墅、商业区，以及公共场所，以建筑总面积超过100万平方米。此外，也有湖边室外区2.8公顷。

Astra Modern Land公司总经理威波沃．穆佐诺(Wibowo Muljono)称，今年Astra Modern Land公司表乐观将获得良好的销售。

“今年是我们的乐观年度，尤其政府承诺加快基础设施建设持续实行。此外，看好向来市场情况和消费者对Asya小镇的热情，我们认为今年是我们正确和争取营销更多Asya簇群的时机。”他这么说。

Astra Modern Land公司是Astra Land Indonesia公司(Astra International与Hongkong Land公司合资企业)和Modernland Realty公司旗下Mitra Sindo Makmur公司接管的。

他说，Astra Modern Land公司将实行数个策略来达到今年确定的目标。

“今年，我们计划推出三个新簇群，其中一个是Matana簇群。但是，我们有可能推出超过最初计划的簇群。每个单位将有独特的设计和架构。”他如斯说。

他表示，对Semayang簇群市场反应非常好，尤其是最终用户市场。

目前，Astra Modern Land公司营销住房价格从23亿盾至44亿盾，以住房面积从98平方米至115平方米。

Asya簇群是雅加达东区湖边的唯一小镇。

商业设施有AEON购物中心，面积8万5000平方米、Modern Market、Food Garden。而教育设施，有Global Mandiri学校、Singapore International学校、BPK Penabur、North Jakarta International学校和Al-Azhar学校。在卫生设备，将立即兴建Mayapada医院、Gading Pluit医院和Mitra Keluarga医院。在不久的将来，将立即兴建家居用品超级商店宜家(IKEA)。