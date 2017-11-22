Wednesday, November 22nd, 2017 | Posted by

Asian Agri公司计划
明年兴建3座沼气发电站

【本报雅加达讯】Asian Agri公司表示将于明年兴建3座沼气发电站(PLTBG)。该沼气发电站将在苏门答腊岛的Asian Agri棕榈厂。

该沼气发电站工程添加此前已运营的沼气发电站。目前Asian Agri公司共有7座沼气发电站，分布在北苏门答腊、廖内和占碑。

按照计划，新的沼气发电站将与Asian Agri公司已有沼气发电站有样的发电能源。座沼气发电站拥有电2.2兆瓦(MW)Asian Agri公司企业传播经理Maria Sidabutar称，“我们的座沼气发电站装机容量大约2.2兆瓦，工厂平常使用700千瓦，其余可以供应给周围的民众。”她这么说。

据她称，兴建发电站也是Asian Agri公司一个投资。因为，兴建座沼气发电站投入500万美元至600万美元。不仅如此，这是Asian Agri公司保护环境的一个方法

不仅投资，我们能减少温室气体排放，除了产生一种环保的可再生能源。利用废物就更好。”她如斯说。

Asian Agri公司企业事务经理Mohamad Fadhil Hasan补充，该公司表乐观能按时完成沼气发电站工程。他说，Asian Agri公司定下指标，至2020年拥有沼气发电站与棕榈厂数量一样

我们的目标一个工厂有一座沼气发电站。我们有20个工厂，所以2020年有20座沼气发电站。”他这么说。

目前，Asian Agri公司有核心种植园面积10万公顷、农民种植园6万公顷和自立种植园25000公顷。Asian Agri公司定下指标，明年伙伴种植园总面积10万公顷。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=198807

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