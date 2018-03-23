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ASI：由于贸易部长条例

进口水泥充斥国内市场

【本报雅加达讯】今年1月12日签署有关水泥和熟料（klinker）的2018年第7号贸易部长条例，使国内水泥工业感到担忧。

印尼水泥业协会（ASI）认为，该贸易部长条例与政府优先使用国产品的政策互相矛盾，该协会声称，为供应国内的水泥需求，并不是打开进口渠道，但须发展国内工业。

政府理应向越南和菲律宾学习，该2国严控输入其国内的进口产品。尤其是目前，国内的水泥供应仍足够。印尼水泥业协会主席威多多.善多梭（Widodo Santoso）抗议称，“好似国内盐产，不够才能进口，如果盐足够的话，当然政府不打开进口渠道。”

根据2018年第7号贸易部长条例，仅持有生产进口商编号（API-P）的企业才能进口熟料和持着一般进口商编号（API-U）的企业才能进口水泥。他们只能把进口水泥使用于本身需求，禁止在市场上销售。

印多水泥（Indocement Tunggal Prakarsa）公司不对上述贸易部长条例感到担心，公司担心的是若政府允准商人进口水泥。印多水泥公司秘书安东尼.玛科斯（Antonius Marcos）声称， “若这样将把国内水泥工业逼入困境。”

他坦言，印多水泥公司还把剩余的熟料向别家公司出售，其中是巴杜拉查水泥（Semen Baturaja）公司。

但并不是说印多水泥公司已放心，水泥产量过剩将使国内水泥工业感到忧心，今年，国内的水泥产量过剩3800万吨。

印尼水泥（Semen Indonesia）公司秘书阿贡.威哈多（Agung Wiharto）称，公司也对该情形感到担心。因此，该国营水泥工业希望，政府能吸收国内市场剩余的水泥。“若每年如能增长8%，则至2021年，所有产量已能全被吸收。”

意识到今年全国的水泥供应过剩，因此，今年，印尼水泥公司不提高产量，该公司选择等待水泥市场好转。