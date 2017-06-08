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Arwana Citra坚定意志

将跻身十大瓷砖生产商之一

【本报史冷讯】Arwana Citra Mulia公司对目前瓷砖年产5737万平方米的业绩表不满意，因以如此的业绩，只能列入20大瓷砖生产商席位。

日前，Arwana Citra Mulia公司首席运营官艾迪.苏延多（Edy Suyanto）称，公司有野心要跻身于10大瓷砖生产商之一。“因那是长期计划，至2020年，我们将提高生产能力成为7537万平方米。”

Arwana Citra Mulia公司将逐阶段提高产量，比起兴建新工厂，该公司更选择在已有的工厂增加生产线。

2018年起，Arwana Citra Mulia公司将在座落于东爪惹班（Mojokerto）的工厂增加5B生产线，投资总值几乎达到3000亿盾。

接下来，在2019年，Arwana Citra Mulia公司计划，将在南苏门答腊的Ogan Ilir工厂增加1台4B的生产线，扩展业务需要1500亿盾资金。

2020年，Arwana Citra Mulia公司计划，东爪惹班的工厂将再增加5C生产线，该公司也将调拨3000亿盾资金供该扩增产量事宜。

虽然，所有的投资值不同，但增加的生产线产能却相同，即每年生产600万平方米瓷砖。如此一来，至2020年，Arwana Citra Mulia公司每年将增加1800万平方米的瓷砖产量。

除希望能提高排名，实际上，增加生产能力已成为Arwana Citra Mulia公司的需求，因5家工厂的产能使用率已达到90%。

根据记载，2016年，Arwana Citra Mulia公司瓷砖总产量为5020万平方米，而瓷砖销售量为4600万平方米，今年首季，该公司出售1310万平方米瓷砖或比去年同期提高8.5%。

日前，Arwana Citra Mulia公司财务经理鲁迪.苏延多（Rudy Sujanto）解释说，瓷砖销售提高的数量与今年首季的销售值并行。“今年，平均售价提高至2%，甚至，今年首季已能看出。”

今年，Arwana Citra Mulia公司关注销售增长15%，同时，该公司定下指标，净利达到1300亿盾。今年，Arwana Citra Mulia公司将调拨300亿盾资本支出，供作维修和增加数码印花机。