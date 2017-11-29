Wednesday, November 29th, 2017 | Posted by

Apindo主席哈利雅迪称若不受到政府的管控
美国Airbnb将威胁到印尼酒店行业的发展

印尼企业商协会（Apindo）总主席哈利雅迪.苏甘达尼（Hariyadi Sukamdani）

印尼企业商协会（Apindo）总主席哈利雅迪.苏甘达尼（Hariyadi Sukamdani）

【雅加达罗盘报新闻网1128日讯】印尼企业商协会（Apindo）总主席哈利雅迪.苏甘达尼（Hariyadi Sukamdani）在雅京表示，对总部设在美国加州旧金山市的短租分享酒店网站Airbnb在我国的业务扩张合继续增长的现象，深表忧虑。

哈利雅迪说，成立于20088月的Airbnb在我国酒店行业发展，长期来说肯定将带来负面的影响，甚至将夺走我国酒店行业的就业机会。

周二（28日），哈利雅迪在雅加达南部JS Luwansa酒店举行的2018年经济展望研讨会上发言中表示：“税收有可能出现很多漏洞，因此减少政府税收，造成不公平的竞争，未来还会出现国民失业等问题。”

哈利雅迪接着说，以目前政府现有的规定，政府无法规范Airbnb在印尼进行的业务活动，而越来越多的国内外旅客对Airbnb网站服务感到青睐，因此选择使用Airbnb的网站服务。

哈利雅迪继续说：揂irbnb在印尼的营业额迅速增长，因为很多我国酒店行业者和高档公寓已很多加盟Airbnb，又不用缴税，何乐而不为那。”

通过Airbnb，房间拥有者甚至不需要像酒店行业缴纳税务，不需要支付所得税（PPH 21），甚至不需要申办繁文缛节的环境分析许可证等准字。哈利雅迪这样说。

面对来势汹汹的数字经济迅速发展挑战，哈利雅迪呼吁政府必须具有坚定态度和明确的政策，为国内企业塑造一个公平合理的竞争环境。因为到目前为止，哈利雅迪认为政府没有颁布任何明确的政策。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=199404

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