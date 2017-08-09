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AP II：Silangit机场扩建工程

肯定今年9月份完成

【本报雅加达讯】国营机场运营商Angkasa Pura第II公司（AP II）肯定，苏北省Tapanuli Utara县Silangit机场扩建项目，将于今年9月份完成。这一项耗资3690亿盾的工程，有望最大限度地支持我国旅游尤其是多巴湖旅游的发展。

本报昨日在雅加达收到AP II公司总经理阿瓦鲁丁（Muhammad Awaluddin）的新闻稿说：“Silangit机场扩建项目的目的，其中是支持政府加强航空运输连通性，来支持当地尤其是多巴湖地区的经济和旅游发展。”

Silangit机场扩建工程，包括把跑道从240×30米延长至2650×45米，以及可同时处置4架波音737-900ER同类型飞机的2个新建停机坪。

航站楼的旅客接待能力也从每年3万6500人次，增至每年100万人次。除此之外，AP II公司也兴建机场配套设施和基础设施。

当今年9月份建设工程完成的同时，Silangit机场也开通了国际航班。

“三家航空公司，即鹰航、苏拉维加亚航空（Sriwijaya Air）和狮子航空集团对开辟往返Silangit机场的国际航班表示有兴趣，”他说。

阿瓦鲁丁预测，从Silangit机场起飞的国际航班是往返新加坡或马来西亚吉隆坡的，因为目前新加坡和吉隆坡成为东盟机场枢纽，来吸引更多游客尤其是中国游客入境。

Silangit机场是离多巴湖最近的机场，车程大约30分钟至一个小时。

鹰航于去年3月22日首次开辟雅加达至Silangit机场的直飞航班，然后苏拉维加亚航空于当年4月26日。

今年上半年Silangit机场的旅客达到12万4701人次，比去年同期3万1054人次剧增300%。机场扩建工程完成、新航班开通后，Silangit机场于年底的旅客流动量预计达30万人次。