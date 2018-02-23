Friday, February 23rd, 2018 | Posted by

AP-I向开辟新航线之航空公司
提供免收登陆费奖励

【本报雅加达讯】为推动空中交通運輸事业，国营机场运营商第一公司Angkasa Pura IAP-I）向开辟新航线的航空公司提供免收登陆费（landing fee）的奖励。

AP I公司总经理法伊克（Faik Fahmi）在雅加达出席AP-I公司举行的“2018年机场航空公司聚会”时解释说，AP-I公司将在6个月期间免收安汶的Pattimura机场、比亚克的弗兰斯凯西波机场，以及古邦的El Tari机场新航线的登陆费。

我们希望，上述奖励计划能协助航空公司发展业务，尤其是开辟新航新，及增加飞行班次，”他如斯说。

AP-I公司亦在6个月期间向巴厘岛I Gusti Ngurah Rai国际机场、泗水Juanda国际机场、巴里巴板SAMS Sepinggan机场、锡江Sultan Hasanuddin机场、日惹Adisutjipto机场、万鸦佬Sam Ratulangi机场、Lombok Praya机场、梭罗Adi Soemarmo机场，以及马辰Syamsudin Noor机场开辟新航线折扣50%的登陆费。

法伊克声称，为提高客运量，今年AP-I公司已经拨出18.8兆盾的预算，来发展机场的基础设施。

他续称，AP I公司先运营13个机场，但该机场的客运量很有限，并不符合于空中交通拥挤的情况。

2019年我们估算用于发展基础设施的投资金大约达到18.8兆盾。我们集中于如何提高在空中方面或者陆路上方面的客运量，”他阐述。

他表示，据AP I公司的数据，2017年抵达机场的旅客每年达到8900万人次，平均增长6%

他深信，若我们提高机场容量，客运量亦将大幅提高。AP I公司定下指标，在未来5年后，客流量能增至1亿3000万人。

AP-I公司运营的13个机场当中，我们将提高其中9个机场的容量，即是位于马辰的Syamsuddin Noor机场、三宝垄的Ahmad Yani机场、日惹的新国际机场、泗水的Juanda机场、登巴刹的Ngurah Rai机场、锡江的Sultan Hasanuddin机场、龙目的 Praya机场、梭罗的Adi Soemarmo机场，以及万鸦佬的Sam Ratulangi机场。

他接着称，政府要求我们必须马上完成三宝垄Ahmad Yani机场和日惹新国际机场拓展基础设施建设的项目。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=206958

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