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Amurea II尿素氨肥厂

今年底投产投资额8.1兆盾

【本报锦石】锦石石油化工（Petrokimia Gresik）公司信息与通信主管威多拖（Widodo Heru）声称，第二号氨肥（amonia）和尿素肥（urea）工厂的建设工程已进入最后阶段，以致今年12月能开始投产。

他近日在锦石市说：“目前只剩下最后的修饰工作，以致第二号尿素、氨肥厂（Amurea II）建设工程符合合同的规定，于2017年开始投产。”

威多托称，建设工程的进度与承建财团在建设工程施工合同约定的期限一致。若建设工程不能在时限内竣工，公司强迫承包商承担损失。

他续说，Amurea II工程由中国五环工程有限公司（Wuhuan Engineering）和Adhi Karya国营建筑公司财团承建，投资总额达8.1兆盾。按照建设工程施工合同，建设工程自2014年开工至2017年竣工，以致2017年12月份开始投产来满足国内的肥料供应。

此前，Petrokimia Gresik公司技术与开发总监阿里夫（Arif Fauzan）对Amurea II工程能符合施工合同约定的期限完成，包括工厂对天然气需求。

“因为目前第二号尿素、氨肥厂建设工程对天然气需求充足。按照合作合同，天然气由Husky和中国海油/CNOOC）Madura Limited（HCML）供应，”他如斯说。

此前，Petrokimia Gresik公司既有的氨肥厂，其年产量44万5000吨，而年需求量达85万吨。

另一方面，东爪省对尿素肥的年需求量约100万吨，而国内的尿素肥年产量46万吨。这一向以来，政府必须进口来弥补国内对尿素肥需求。

有鉴于此，第二号Amurea工厂成为一个战略需求，因为有助于减少我国对肥料原料进口的依赖。

除此之外，第二号Amurea工厂运营后，公司可节约的氨和尿素进口运输费每年达3300亿盾。