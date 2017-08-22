Tuesday, August 22nd, 2017 | Posted by

Agung Panorama携手Jakarta Land
合作经营度假村办公楼

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图为Agung Panorama房产公司董事总经理Pamela Hannie (中)、Jakarta Land公司总经理Wibisono Sidiadinoto(右)、TEA公司总经理Tony Eddy，在雅加达举行合作协议签署仪式。

 

【本报讯】Agung Panorama Propertindo开发商携手Jakarta Land Management公司，开发我国第一家度假村办公楼，名称Crea-The Nusa Dua 24/7度假村办公楼。

Crea经理约瑟夫．埃芬迪(Joseph Effendy)称，该合作为支持办公楼经营计划，将于明年10月国际货币基金组织(IMF)与世界银行年度会议前运营。

“Crea-The Nusa Dua 24/7度假村办公楼是座落于IMF-世界银行年度会议地点的唯一办公楼，以致我们承诺尽快完成工程，为支持国际活动。”他这么说。

他说，该办公楼能支持代表团和员工在那里工作，准备年度会议，将有188个国家的代表团参加。

他说明，Crea准备了国际标准的设施，从提供高速上网、宽敞的停车场，并与The Nusa Dua区连接，至到商务中心，以及城市入住。

“有关安全当然无须迟疑，因为The Nusa Dua平常使用为举行国际活动，有多国元首出席。”他如斯说。

他说，Crea办公楼总面积1.1公顷，分为四层楼。该结合度假设施办公楼设在一个现代化的工作区，而保持本土元素。

“以致巴厘的特点在该现代和豪华设施办公楼仍然突出。”他这么说。

他续说，具备数项设施，Crea也瞄准我国新创公司。“我们创造氛围，就能成为提升创意业的心情。我们可以共同工作、共同学习和共同生活体验，因为设有海滩、高尔夫球场、游泳池、巴厘Collection购物中心等。”他如斯说。

他表示，该办公楼计划将于今年9月开始奠基，这是Nusa Dua的第七个ITDC元素，此前有六个元素，即巴厘Nusa Dua会议中心、巴厘群岛高尔夫球俱乐部、国际酒店和度假村、巴厘Collection购物中心、剧院、博物馆和国际医院。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=191055

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