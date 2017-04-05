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ADES定下指标

今年销售增长15%

【本报雅加达讯】去年销售成功增长32%，不致使Akasha Wira International(ADES)公司定下今年更高的指标。该公司仅定下，今年销售低于去年的增长率。

Akasha Wira International

公司经理Wisnu Adjie称，今年定下适宜的销售指标。“目标增长大约10%至15%。

该适宜目标基于我国宏观经济情况。他说明，今年我国经济增长还不太稳定。虽然预期瓶装水将提高，但是瓶装水行业的竞争非常激烈。

有关销售额，去年，ADES公司销售额8870亿盾。从总销售额，63%来自于瓶装水销售量。其余是化妆品销售。从销售增长方面，去年Akasha WiraInternational公司瓶装水业 务增长56%。

Akasha Wira International

公司最大瓶装水销售量位于爪哇，贡献74%或相等6590亿盾。最大是在爪哇销售，因为Akasha Wira International公司生产中心座落于爪哇岛。”因为瓶装水业务利润率很低，运输费用相当高。“他这么说。

至今，Akasha Wira International公司还没有计划在爪哇或爪哇外地区增设工厂。其实，Akasha Wira International

公司在爪哇外地区的瓶装水销售增长前景明朗。例如，在苏门答腊销售增长28%，而在加里曼丹销售增长41%。