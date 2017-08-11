Posted by admin

97商贩振兴2017塞尔邦美食节

【本报讯】塞尔邦美食节(FKS)在Summarecon塞尔邦购物商场(Summarecon Mal Serpong)举行，今年美食节以“西爪哇文化”为主题，从8月10日至9月10日展出西爪地区的多样多样美食。

Summarecon塞尔邦购物商场的中心主任威利．艾芬迪(Willy Effendy)称，去年推介东爪文化后，这次FKS以西爪特色为主题，而展出Pasundan之地多样化美食。

当你驶入SMS南面的塞尔邦美食节的停车场，正面迎接你的是西爪哇的巽达(Sunda)特色传统屋，如Saung Julang Ngapak和Saung Adat Kampung Ciamis房屋的模型。

FKS推出的一系列的西爪正宗特色的美食，例如Kupat Tahu、Cireng Cipaganti、Nasi Jamblang Mang Dul、Batagor Riri、普沃加达的Liwetan、井里文的Bakso Plekenut等。

总共有97个商贩带来西爪哇的各种特色美食，并准备服务FKS顾客。

据威利称，除了传统音乐，Summarecon塞尔邦购物商场也邀请著名歌星Dewi Yull和Hedi Yunus演唱。

“不仅美食与音乐，FKS也演出Sisingaan和Jaipong舞，这是为推介西爪哇特色文化。”他如斯说。

他说，FKS也将举办各种社交媒体比赛，FKS客户均能在Instagram上载他们用手机拍的照片。也有视频博客(video blogger简称vlogger)比赛，竞争录取FKS顾客享受美食和时刻。

Summarecon塞尔邦购物商场携手佛教慈济基金会(Tzu Chi)收集瓶装水塑料瓶，然后加工为回收废物。所以环境将保持清洁。