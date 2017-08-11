Friday, August 11th, 2017 | Posted by

97商贩振兴2017塞尔邦美食节

图为数百市民到Summarecon塞尔邦购物商场观看塞尔邦美食节。

图为数百市民到Summarecon塞尔邦购物商场观看塞尔邦美食节。

 

【本报讯】塞尔邦美食节(FKS)Summarecon塞尔邦购物商场(Summarecon Mal Serpong)举行，今年美食节以“西爪哇文化”为主题，从810日至910日展出西爪地区的多样多样美食。

Summarecon塞尔邦购物商场中心主任威利．艾芬迪(Willy Effendy)称，去年推介东爪文化后，这次FKS以西爪特色为主题，而展出Pasundan之地多样化美食。

当你驶入SMS的塞尔邦美食节的停车场，正面迎接你的是西爪哇的巽达(Sunda)特色传统屋，如Saung Julang NgapakSaung Adat Kampung Ciamis房屋的模型。

FKS推出的一系列西爪正宗特色的美食，例如Kupat TahuCireng CipagantiNasi Jamblang Mang DulBatagor Riri普沃加达的Liwetan井里文的Bakso Plekenut等。

总共有97个商带来西爪哇的各种特色美食，并准备服务FKS顾客

据威利称，除了传统音乐，Summarecon塞尔邦购物商场也邀请著名歌星Dewi YullHedi Yunus

不仅美食与音乐，FKS也演出SisingaanJaipong舞，这是为推介西爪哇特色文化。”他如斯说。

他说，FKS也将举办各种社交媒体比赛，FKS客户均能在Instagram上载他们用手机拍的照片。也有视频博客(video blogger简称vlogger)比赛，竞争录FKS顾客享受美食和时

Summarecon塞尔邦购物商场携手佛教慈济基金会(Tzu Chi)收集瓶装水塑料瓶，然后加工为回收废物。所以环境将保持清洁。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=190215

Posted by on Aug 11 2017. Filed under Gallery home, 印尼财经. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

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